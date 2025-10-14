El cuadro de Garnelo

En relación al ataque del cuadro del Museo Naval, sobre los primeros homenajes a Colón de pasados días, deseo felicitar el excelente articulo de Voro Contreras, publicado en la edición del día de hoy, muy bien estructurado y documentado sobre la biografía de D. José Garnelo Alda, pintor enguerino y miembro de una gran familia de artistas entre las que sobresalen pintores, escultores, arquitectos, etc, ( su padre Garnelo Gonzalvez, Eloisa Garnelo Aparicio, Jaime ,Isidoro e Hilario Garnelo Fillol, Manuel Garnelo Alda, a caballo de los siglos XIX y XX, internacional pintor y subdirector que fue del Museo del Prado y que, tanto obras suyas como de su padre, hermanos y primos conservamos en Enguera (iglesia de San Miguel, plaza Mayor e Ibañez Marin, Museo Arqueológico) y en colecciones valencianas, como bien se especifican en el brillante articulo de Voro. En fin, por el luctuoso ataque se ha vuelto a dar a conocer el gran artista que fue, que es, José Garnelo Alda, unido también a la ciudad de Montilla (Córdoba), donde se encuentra su gran museo.

Esperamos no se repitan estos hechos contra la cultura y nuestra propia historia.

Un valenciano universal.