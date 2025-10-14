Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cuadro de Garnelo

Manuel Simón Martínez

Cronista de Enguera

En relación al ataque del cuadro del Museo Naval, sobre los primeros homenajes a Colón de pasados días, deseo felicitar el excelente articulo de Voro Contreras, publicado en la edición del día de hoy, muy bien estructurado y documentado sobre la biografía de D. José Garnelo Alda, pintor enguerino y miembro de una gran familia de artistas entre las que sobresalen pintores, escultores, arquitectos, etc, ( su padre Garnelo Gonzalvez, Eloisa Garnelo Aparicio, Jaime ,Isidoro e Hilario Garnelo Fillol, Manuel Garnelo Alda, a caballo de los siglos XIX y XX, internacional pintor y subdirector que fue del Museo del Prado y que, tanto obras suyas como de su padre, hermanos y primos conservamos en Enguera (iglesia de San Miguel, plaza Mayor e Ibañez Marin, Museo Arqueológico) y en colecciones valencianas, como bien se especifican en el brillante articulo de Voro. En fin, por el luctuoso ataque se ha vuelto a dar a conocer el gran artista que fue, que es, José Garnelo Alda, unido también a la ciudad de Montilla (Córdoba), donde se encuentra su gran museo.

Esperamos no se repitan estos hechos contra la cultura y nuestra propia historia.

Un valenciano universal.

