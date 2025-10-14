La soledad anunciada y no deseada
Víctor Calvo Luna
Que una persona mayor haya permanecido muerta durante 15 años, en la Fuensanta (a 200 metros de mi domicilio), sin que nadie supiera de ella, y que, si no llega a intervenir fortuitamente la lluvia, a saber cuánto tiempo más habría sido ignorada, nos ha de interpelar y alarmar; tanto a instituciones como a ciudadanos, sobre la soledad no deseada que sufren muchas personas; y no sólo las viejas. Una sociedad individualista, temerosa del contacto directo, egoísta, que confunde valor con precio, que aprecia más la envoltura que la criatura, empobrecida moral y económicamente, produce la soledad no deseada que va en aumento. Me parece que en estos tiempos el refrán: «cada uno en su casa, y Dios en la de todos», lo hemos desvirtuado y llevado a extremos no deseados. Un dios omnipotente no puede sustituir a los humanos en sus obligaciones terrenales ni en sus conductas morales.
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- Emergencias lanza una alerta roja por riesgo de inundación en la Safor y la Ribera
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Un rayo impacta dos veces en el centro de València
- Las comunicaciones por carretera y tren entre C.Valenciana y Cataluña, cortadas por las lluvias torrenciales
- ÚLTIMA HORA | Aviso rojo en la Safor y en la Ribera Baixa por lluvias torrenciales