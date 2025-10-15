Poblado de chabolas en València

Cuando hace cinco años compré una casa en el barrio de las Moreras, junto al Imske, tenía enfrente el circuito de Fórmula 1, fantasma que recordaba antiguos fastos, abandonado y vacío, en el que poco después se construyeron un puñado de chabolas. Desde que los actuales gestores anunciaron ese plan como el proyecto estrella de la ciudad, se ha levantado un poblado chabolista que crece sin parar, rodeado de montañas de basura, lo que complica cruzar desde la zona de Moreras a la calle Juan Verdeguer, dificultando aún más la pésima conectividad de la zona sin que desde la alcaldía se frene, sino que parece que se alienta el tener concentrados a los 'sin techo' en ese punto. Ya veremos cómo se les echa si es que en algún momento se deciden a cumplir lo prometido!

Sra Catalá , que pagamos un IBI de primera y no de zona chabolista!