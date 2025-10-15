El ridículo Nobel a Trump
Alberto Barata Aznar
València
El Premio Nobel de la Paz no se realiza respecto al hecho conseguido sino a la postura, actos y acción de la persona que tiene un sacrificio personal luchando por la paz y el bien del mundo. El premio no está dado según el número de tanques y aviones que se manden y la siguiente paz o alto fuego conseguido tras el acto de fuerza. Absolutamente ridículo hubiese sido el Premio Nobel de la Paz a Trump. No ha realizado un esfuerzo ni siquiera personal. Y no ha resuelto ninguna guerra. No habla desde la humildad y sacrificio, sino desde la prepotencia y poderio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años
- Estos son los municipios con alerta roja por lluvias en Valencia
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo