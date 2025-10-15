El ridículo Nobel a Trump

El Premio Nobel de la Paz no se realiza respecto al hecho conseguido sino a la postura, actos y acción de la persona que tiene un sacrificio personal luchando por la paz y el bien del mundo. El premio no está dado según el número de tanques y aviones que se manden y la siguiente paz o alto fuego conseguido tras el acto de fuerza. Absolutamente ridículo hubiese sido el Premio Nobel de la Paz a Trump. No ha realizado un esfuerzo ni siquiera personal. Y no ha resuelto ninguna guerra. No habla desde la humildad y sacrificio, sino desde la prepotencia y poderio.