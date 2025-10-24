Una feria de bulos e insultos
Víctor Calvo Luna
Ya hace que el foro parlamentario español se ha convertido en un lugar inhóspito y vulgar. Donde lo que prima es el enfrentamiento partidista, la mentira como dialéctica y la falta de educación e inteligencia. En cada sesión, sus señorías no discuten los problemas de los ciudadanos y hacen sus propuestas para solucionarlos, sino que se dedican a sacar los supuestos trapos sucios del rival político, increparse mutuamente, jalear y aplaudir sus procaces ocurrencias, y caer, sesión tras sesión, en las provocaciones. Han convertido el foro democrático por excelencia en una feria del esperpento y la vulgaridad. Y nosotros los contemplamos estupefactos y decepcionados. Churchill decía que un político piensa en las próximas elecciones, y un estadista en las próximas generaciones.
