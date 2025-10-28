Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La infamia de un verdugo público

Víctor Calvo Luna

València

El pueblo valenciano llevamos un año sufriendo, no sólo la trágica riada del 29 de octubre de 2024, que nos cercenó 229 vidas, arrasó nuestros pueblos, negocios y viviendas, y nos provocó una herida vital profunda e imborrable, sino un oprobio que no nos merecemos: la presencia impune y soberbia del mayor responsable de aquella desgracia: Mazón. Aunque se agarre al cargo como una sanguijuela, mienta como un bellaco, no tenga vergüenza ni entrañas ni remordimiento por su conducta irresponsable e infame, aunque lo ampare su partido y se encuentre legalmente aforado, el pueblo valenciano se siente humillado y lo rechaza con todas sus fuerzas, y se niega a verse representado por un verdugo público que ha perdido, día tras día, su honorabilidad y respeto.

