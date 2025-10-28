Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Provincialista convencido

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Poco más que añadir. Queda claro que la filosofía sucursalista es la predominante en la actual política valenciana. Unos miran al centro, otros miran al norte; pero ninguno mira primero hacia dentro. Autoconciencia, pragmatismo y visión de presente y futuro nula. Queda mucho por hacer, y en algún momento cambiará cuando las diferentes sensibilidades tomen conciencia y dejen recelos infantiles aparte. Lo de tomar una via propia común es una prioridad, la realidad nos come.

