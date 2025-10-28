Provincialista convencido

Poco más que añadir. Queda claro que la filosofía sucursalista es la predominante en la actual política valenciana. Unos miran al centro, otros miran al norte; pero ninguno mira primero hacia dentro. Autoconciencia, pragmatismo y visión de presente y futuro nula. Queda mucho por hacer, y en algún momento cambiará cuando las diferentes sensibilidades tomen conciencia y dejen recelos infantiles aparte. Lo de tomar una via propia común es una prioridad, la realidad nos come.