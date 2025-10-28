El tiempo es relativo
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Viendo la velocidad a la cual gira la tierra, sabiendo la velocidad de la luz y tratando de comprender algo del Universo, creo que deberíamos pararnos a pensar en algún momento que el paso del tiempo es relativo. ¿Cuánto vive una mariposa? 1,2 días, pues para ellas 1 segundo es muchísimo. La dana de Valencia no fue hace un año, no, fue hace un rato. Ahí lo dejo.
