Un año de la dana. Rabia, llanto y heridas
Víctor Calvo Luna
Con el homenaje necesario a las 229 víctimas y al sufrimiento de nuestro pueblo, se reabren las heridas, que no se han podido cerrar. Siguen negando sus fechorías y gobernando esta tierra los miserables responsables de la tragedia. La mentira, la impunidad y la soberbia campan por los foros sin reconocer su ineptitud, negligencia y errores. Y se nos abren las carnes ante semejante injusticia y atropello. Por qué no disponemos de recursos democráticos para expulsar con celeridad a aquellos que ultrajan a nuestros pueblos, que viven muy bien de nuestros impuestos, que son nefastos servidores públicos, que se esconden en los resquicios de la política, y que no responden de sus delitos ante la ley. La tristeza nos embarga y la injusticia abre más nuestras heridas. No perderemos la esperanza de expulsar y condenar a los culpables. Estamos hartos de sufrir el despotismo de los políticos que no quieren mirar al pasado cuando les interpela y perjudica, y que únicamente miran al futuro para hacer pingues negocios privados y esconder su funesto pasado. Esta tierra llora y rabia por sus muertos, y necesita cerrar sus heridas para reparar injusticias, y mirar con libertad y confianza el futuro para evitar que se repitan los errores del pasado.
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- La ITV les salvó de la dana: 'Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal