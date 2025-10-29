Un año de la dana. Rabia, llanto y heridas

Con el homenaje necesario a las 229 víctimas y al sufrimiento de nuestro pueblo, se reabren las heridas, que no se han podido cerrar. Siguen negando sus fechorías y gobernando esta tierra los miserables responsables de la tragedia. La mentira, la impunidad y la soberbia campan por los foros sin reconocer su ineptitud, negligencia y errores. Y se nos abren las carnes ante semejante injusticia y atropello. Por qué no disponemos de recursos democráticos para expulsar con celeridad a aquellos que ultrajan a nuestros pueblos, que viven muy bien de nuestros impuestos, que son nefastos servidores públicos, que se esconden en los resquicios de la política, y que no responden de sus delitos ante la ley. La tristeza nos embarga y la injusticia abre más nuestras heridas. No perderemos la esperanza de expulsar y condenar a los culpables. Estamos hartos de sufrir el despotismo de los políticos que no quieren mirar al pasado cuando les interpela y perjudica, y que únicamente miran al futuro para hacer pingues negocios privados y esconder su funesto pasado. Esta tierra llora y rabia por sus muertos, y necesita cerrar sus heridas para reparar injusticias, y mirar con libertad y confianza el futuro para evitar que se repitan los errores del pasado.