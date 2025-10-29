Obras en Tres Forques

Soy ingeniera de Obras Públicas, profesora de FP de la familia de Edificación y Obras Públicas de la Consellería de Educación. Vivo en el barrio de Patraix.

Les contacto para hacerles una comunicación en relación a las Obras que comenzaron ya hace unos meses y que debían finalizar a finales de Agosto.

Dichas obras se han venido prolongando innecesariamente, ya que la empresa parece haber contratado a personal inadecuado, de profesionalidad dudosa, dado el nivel de errores cometidos.

Tengo varias zonas localizadas en las que son muy evidentes sus fatales errores, que no se han corregido.

Empezando por el diseño, replanteo, etc además de falsear los acabados imperfectos.

He podido fotografiar y constatar las ejecuciones fuera de normas.

Me gustaría compartir con el resto de la comunidad, así como reclamar al ayuntamiento que se persone y obligue a la empresa a corregir todos las actuaciones fuera del reglamento.