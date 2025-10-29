Obras en Tres Forques
Inés Villanueva
Soy ingeniera de Obras Públicas, profesora de FP de la familia de Edificación y Obras Públicas de la Consellería de Educación. Vivo en el barrio de Patraix.
Les contacto para hacerles una comunicación en relación a las Obras que comenzaron ya hace unos meses y que debían finalizar a finales de Agosto.
Dichas obras se han venido prolongando innecesariamente, ya que la empresa parece haber contratado a personal inadecuado, de profesionalidad dudosa, dado el nivel de errores cometidos.
Tengo varias zonas localizadas en las que son muy evidentes sus fatales errores, que no se han corregido.
Empezando por el diseño, replanteo, etc además de falsear los acabados imperfectos.
He podido fotografiar y constatar las ejecuciones fuera de normas.
Me gustaría compartir con el resto de la comunidad, así como reclamar al ayuntamiento que se persone y obligue a la empresa a corregir todos las actuaciones fuera del reglamento.
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- La ITV les salvó de la dana: 'Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya