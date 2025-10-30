Alumnos afectados por la dana
Montse Alabajos
He leído su noticia "Educación lanzará otra línea de ayudas para estudiantes afectados por la dana tras dejar fuera a los de segundo de Bachillerato" y les diré que me sumo a la indignación de la madre a la que hacen referencia porque el decreto no está bien redactado, dejando fuera a estos estudiantes como aquellos que viven y fueron afectados por la dana que estaban matriculados en un centro en zona dana, pero este año han terminado la ESO y se han matriculado en centros de FP en Valencia o centros de otras poblaciones que no fueron afectados por la dana. Es un sinsentido cómo no han tenido estos detalles en cuenta.
Como prensa, les animo a denunciar estas incoherencias por parte de nuestros "políticos y sus asesores". ¡Así va todo! ¡Estamos en manos de unos irresponsables!
