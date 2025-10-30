A quien corresponda

“Ha pasado un año desde que el agua lo arrasó todo, las calles, las casas y las vidas no solo de quienes se fueron, sino de las que nos quedamos”. “Ahora lo importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad”.

“Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que algún día encontremos una razón por la que seguir adelante”.

“No fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en esas muertes”.

Andrea, Naiara y Virginia, familiares de víctimas mortales de la DANA.