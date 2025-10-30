A quien corresponda
José Salvador Ruiz Fargueta
Torrent
“Ha pasado un año desde que el agua lo arrasó todo, las calles, las casas y las vidas no solo de quienes se fueron, sino de las que nos quedamos”. “Ahora lo importante es que prevalezca la verdad, el respeto y la humanidad”.
“Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que algún día encontremos una razón por la que seguir adelante”.
“No fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en esas muertes”.
Andrea, Naiara y Virginia, familiares de víctimas mortales de la DANA.
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”
- La película oficial del Traje de la Solidaridad por la dana de la Corte de Honor 2025
- Andrea, una joven de 20 años que perdió a su madre el 29-0, dará voz a las familias en el funeral de Estado
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- Ona, la niña milagro de la dana
- Alzira retira 825 carpas invasoras de la Murta para proteger al sapo autóctono
- Mazón se aseguraría dos años con sueldo público de 75.000 euros si resiste hasta julio