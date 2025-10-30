Falta de profesorado en el grado de Emergencias

Somos alumnos del Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil del Complejo Educativo de Cheste, aunque esta situación se repite en todos los centros públicos de la Comunitat Valenciana. Queremos denunciar la grave falta de profesorado que sufrimos desde el inicio del curso. Hasta esta semana no se habían cubierto todas las plazas, lo que ha afectado directamente a nuestra formación.

Entendemos y apoyamos las reivindicaciones del profesorado ante la drástica reducción salarial impuesta por la conselleria, que ha provocado una huelga indefinida. Sin embargo, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Dónde queda nuestro derecho a una educación pública de calidad? Exigimos soluciones urgentes y un diálogo real entre la administración y el profesorado. No queremos ser las víctimas invisibles de un conflicto que no hemos causado.