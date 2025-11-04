Invertir en Ciencia
Pascual Torres Lluch
Alboraia
La escala Beaufort mide la intensidad del viento, alcanzando su maximo en grado 12. Cuando se supera este grado se utiliza otra escala, la que mide huracanes en 5 grados. Del 1 al 5. También medimos los terremotos. Entonces, haciendo una similitud, creo que la alerta roja del día previo al 29-O, no debería de medirse de esa forma. Si no hay en España medios para diferenciar un tipo de 'alerta roja' de otra (alerta roja-negra) x 10 , pues habrá que invertir en ciencia.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después