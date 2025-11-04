Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Invertir en Ciencia

Pascual Torres Lluch

Alboraia

La escala Beaufort mide la intensidad del viento, alcanzando su maximo en grado 12. Cuando se supera este grado se utiliza otra escala, la que mide huracanes en 5 grados. Del 1 al 5. También medimos los terremotos. Entonces, haciendo una similitud, creo que la alerta roja del día previo al 29-O, no debería de medirse de esa forma. Si no hay en España medios para diferenciar un tipo de 'alerta roja' de otra (alerta roja-negra) x 10 , pues habrá que invertir en ciencia.

