La escala Beaufort mide la intensidad del viento, alcanzando su maximo en grado 12. Cuando se supera este grado se utiliza otra escala, la que mide huracanes en 5 grados. Del 1 al 5. También medimos los terremotos. Entonces, haciendo una similitud, creo que la alerta roja del día previo al 29-O, no debería de medirse de esa forma. Si no hay en España medios para diferenciar un tipo de 'alerta roja' de otra (alerta roja-negra) x 10 , pues habrá que invertir en ciencia.