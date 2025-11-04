Meteorología de À Punt
José Luis Vicent Marin
Ahora que la festiva televisión de À Punt se acaba de cargar a Victoria Roselló como jefa del servicio de Meteorología (por razones que hasta el más tonto supone), propongo que su puesto sea ocupado por Carlos Mazón (alguna salida habrá que buscarle). Lo digo porque ha demostrado sobradamente su experiencia y sabiduría en este tema, ya sea tiempo meteorológico (recordemos que la borrasca-gota fría-dana del 29O la enviaba hacia nuestros vecinos a través de la serranía de Cuenca), o tiempo cronológico, ese que transcurre a distintas velocidades y que es capaz de situarte a la misma hora en un sitio u otro según te encuentres en medio de una catástrofe o en una plácida comida, su consiguiente sobremesa y su paseo de despedida. Así, en un mismo programa nos instruye sobre la apasionante fluctuabilidad de ambos y su aplicación en la vida cotidiana.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- Vilaplana: 'Mazón me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto