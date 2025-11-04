Meteorología de À Punt

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ahora que la festiva televisión de À Punt se acaba de cargar a Victoria Roselló como jefa del servicio de Meteorología (por razones que hasta el más tonto supone), propongo que su puesto sea ocupado por Carlos Mazón (alguna salida habrá que buscarle). Lo digo porque ha demostrado sobradamente su experiencia y sabiduría en este tema, ya sea tiempo meteorológico (recordemos que la borrasca-gota fría-dana del 29O la enviaba hacia nuestros vecinos a través de la serranía de Cuenca), o tiempo cronológico, ese que transcurre a distintas velocidades y que es capaz de situarte a la misma hora en un sitio u otro según te encuentres en medio de una catástrofe o en una plácida comida, su consiguiente sobremesa y su paseo de despedida. Así, en un mismo programa nos instruye sobre la apasionante fluctuabilidad de ambos y su aplicación en la vida cotidiana.

