Mirar el dedo y no la luna

Dentro del Meriton CF (antiguo Valencia CF), los jugadores y entrenadores son presa de la trituradora "meritoniana" desde 2019. Esa espiral autodestructiva e interesada para recoger beneficios en torno a Mestalla -único objetivo real-, va de mal en peor y no tiene límite. Llevan jugando con fuego muchos años, y deportivamente no hemos podido caer más bajo. Pero cuanto peor no es mejor, mantener la categoría en todos los sentidos mientras dura la era "meritoniana" es una necesidad; todavía queda tiempo. Se puede criticar a entrenador y jugadores por muchas cosas, pero conviene mirar la luna y no el dedo. Toca seguir remando como los últimos años y los que quedan, si bien el puntual "Peter vete ya" del minuto 19 no es suficiente. Mientras, todos sabemos que en las malas y las peores, seguiremos acudiendo a Mestalla para mantener un mínimo de dignidad y no dejar caer a nuestro equipo, no el suyo. Sí, el Valencia CF.