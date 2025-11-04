Los valencianos contentos y decepcionados con las razones de Mazón para dimitir
Víctor Calvo Luna
Sigue el presidente empecinado en mentir y en echar la culpa a la naturaleza y al gobierno de España de la catástrofe de la dana. Según sus palabras, parece ser que todos teníamos la información de la riada menos él. Ha acusado a los valencianos de convertir en deporte nacional las acusaciones e insultos a su persona, y a la izquierda de instrumentar políticamente a las víctimas. Se ha puesto medallas a su gestión de la recuperación y ha acusado al gobierno español de negarle ayudas a la Comunidad Valenciana. Que se ha ha generado un ruido necesario para excusar la falta responsables. Miente diciendo que vuelve a pedir perdón al pueblo, y solo reconoce no haber suspendido su agenda del día 29 ante aquella situación climática extraordinaria, la peor de toda nuestra historia. Que habría dimitido antes, pero no lo hizo por ayudar a reconstrucción. Que se siente impotente para continuar la magna tarea. Mazón se va sin reconocer su responsabilidad y dejando la presidencia en manos de su partido. Una salida sin honores ni dignidad. ¡Pero, qué bien, que se va!
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
- Vilaplana: 'Mazón me llamó para pedirme perdón porque tenía que decir mi nombre y que era mejor que cortáramos todo contacto