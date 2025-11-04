Los valencianos contentos y decepcionados con las razones de Mazón para dimitir

Sigue el presidente empecinado en mentir y en echar la culpa a la naturaleza y al gobierno de España de la catástrofe de la dana. Según sus palabras, parece ser que todos teníamos la información de la riada menos él. Ha acusado a los valencianos de convertir en deporte nacional las acusaciones e insultos a su persona, y a la izquierda de instrumentar políticamente a las víctimas. Se ha puesto medallas a su gestión de la recuperación y ha acusado al gobierno español de negarle ayudas a la Comunidad Valenciana. Que se ha ha generado un ruido necesario para excusar la falta responsables. Miente diciendo que vuelve a pedir perdón al pueblo, y solo reconoce no haber suspendido su agenda del día 29 ante aquella situación climática extraordinaria, la peor de toda nuestra historia. Que habría dimitido antes, pero no lo hizo por ayudar a reconstrucción. Que se siente impotente para continuar la magna tarea. Mazón se va sin reconocer su responsabilidad y dejando la presidencia en manos de su partido. Una salida sin honores ni dignidad. ¡Pero, qué bien, que se va!