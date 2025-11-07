Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asesinatos en Nigeria

Pascual Torres Lluch

Alboraia

Seguimos sin enterarnos. Aquella gente no parará de asesinar seas del credo que seas. La solución no es otra mas que ir allí y 'empezar' . Es que no entendemos o no nos interesa. Y 'empezar' no es de izquierdas ni de derechas, es defender al prójimo .

El PP denuncia que el agua de Bixquert no es apta para el consumo humano y el Ayuntamiento desmiente la alerta

Gandia refuerza su proyección internacional en la World Travel Market de Londres

La Ribera tindrà diumenge un campió de la Copa Caixa Popular de raspall professional

Una máquina de 'arcade' ochentera contra un retraso de 40 años en investigación y desarrollo

Elvira Vega, directora general de Fundación MAPFRE: "Tendemos puentes para aquellos que más lo necesitan”

Ondara aprueba la bajada del IBI urbano

Un policía franco de servicio pilla a dos personas que intentaban robar en una vivienda de Alzira

