Datos cincominutales

El SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) ofrece datos en tiempo real con una frecuencia de cinco minutos. Esta información se utiliza para gestiones ordinarias y extraordinarias (como el día de la Dana del 29O), pero sólo será útil si es leída y analizada por quien corresponda para ayudar a la toma de decisiones. Si no es leída, o es leída pero no analizada, o incluso una vez leída y analizada se infravalora o se valora erróneamente, no sirve de nada o sirve para ejercer el efecto contrario para el que fue reportada. Ahora nos hemos enterado que Presidencia de la Generalitat a través de una empresa privada (y evidentemente pagada con dinero público), ha rastreado desde hace tiempo todas las opiniones sobre C.M. (¡uf!, me refugio en sus siglas por si acaso) con la obligación de enviar alertas en un tiempo máximo de cinco minutos desde su aparición a determinados destinatarios con la misma obligación de ser leída y analizada para ayudar a la toma de decisiones. Pero también nos hemos enterado que hay ya una petición a la jueza (suscrita por ACPV) para que investigue esas alertas en los días cruciales de la Dana, lo que puede desembocar en un nuevo e inesperado efecto contrario para el que fueron reportadas. La vida está llena de paradojas.