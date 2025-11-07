Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sobre el gerente del PP provincial

Ángel Pertusa

València

Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana. Dice Sergio Alonso, gerente provincial del PP, dirigiéndose a ella "Rosa, pronto te veré con sueldo del PSOE". Pienso que hay que ser un mal nacido para dirigirse a ella de esa forma maleducada y grosera. ¿Qué me importa a mi si fuera del PSOE, como si lo fuera de Compromís, IU e incluso de su PP. Hay quien esta perdiendo los estribos o simplemente como dije es un malnacido, un sátrapa o simplemente un pobre hombre. No quiero insultar, solo he dicho lo que siento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
  2. El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
  3. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  4. Una mujer muere atropellada por un camión en València
  5. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  6. Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
  7. Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
  8. Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones

Primer 'viernes negro' en À Punt con protestas en la puerta

Primer 'viernes negro' en À Punt con protestas en la puerta

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Desarticulada una red de tráfico de drogas y armas de fuego en Andalucía con 18 detenidos

Proinbeni quiere poner la "sexta" ante el equipo del máximo anotador de la Liga

Proinbeni quiere poner la "sexta" ante el equipo del máximo anotador de la Liga

Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado

Vuelven a desalojar la Cigüeña por un problema del alcantarillado

El IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, seleccionado como Centro de Excelencia Nacional de FP

El IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva, seleccionado como Centro de Excelencia Nacional de FP

Arrancan las marchas contra la violencia machista en Morvedre

Arrancan las marchas contra la violencia machista en Morvedre

MIT School: Educación Integral y Multilingüe con Visión de Futuro

MIT School: Educación Integral y Multilingüe con Visión de Futuro

Villalonga pondrá el nombre de Juan Martí Pérez "Joano" al campo de fútbol municipal

Villalonga pondrá el nombre de Juan Martí Pérez "Joano" al campo de fútbol municipal
Tracking Pixel Contents