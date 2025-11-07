Sobre el gerente del PP provincial

Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la dana. Dice Sergio Alonso, gerente provincial del PP, dirigiéndose a ella "Rosa, pronto te veré con sueldo del PSOE". Pienso que hay que ser un mal nacido para dirigirse a ella de esa forma maleducada y grosera. ¿Qué me importa a mi si fuera del PSOE, como si lo fuera de Compromís, IU e incluso de su PP. Hay quien esta perdiendo los estribos o simplemente como dije es un malnacido, un sátrapa o simplemente un pobre hombre. No quiero insultar, solo he dicho lo que siento.