Nos siguen teniendo por muelles

Parece que algunos están empeñados en reforzar la falacia del conde-duque de Olivares y las intenciones de Felipe V. Esto de volver a los siglos XVII y XVIII resulta surrealista; por mucha autonomía y Generalitat que haya, si los políticos valencianos de todos los partidos continuan picando los escudos que hay en las murallas, olvidaremos lo que somos.