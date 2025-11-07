Nos siguen teniendo por muelles
Ramón Puchades Rincón de Arellano
València
Parece que algunos están empeñados en reforzar la falacia del conde-duque de Olivares y las intenciones de Felipe V. Esto de volver a los siglos XVII y XVIII resulta surrealista; por mucha autonomía y Generalitat que haya, si los políticos valencianos de todos los partidos continuan picando los escudos que hay en las murallas, olvidaremos lo que somos.
