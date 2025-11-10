La línia de Mazón
Josep Vicent Martínez
Diu la consellera de Turisme del govern autonòmic valencià que no van a abandonar la línia marcada per Mazón.
A més, posa de relleu la tasca de l'expresident al front del Consell des que va elegit i elogia el treball del mateix Consell perquè ha marcat un abans i un després pel que fa al govern del Botànic, així ho diu Marián Cano.
Jo em pregunte quina ha sigut la línia marcada per Mazón, quina ha sigut la seua tasca al front del Consell, sobretot tenint en compte el seu comportament el fatídic dia de la dana i la gestió de reconstrucció que el ja ex-president va començar a portar a cap.
No puc dir que les polítiques del Botànic foren positives al cent per cent per al conjunt dels valencians, però les polítiques del govern de Mazón tampoc no mereixen el meu aplaudiment.
Tots hauríem de visitar almenys algunes de les famílies afectades per la dana; per exemple les que van perdre alguns dels seus familiars, les que encara no estàn tenint prou recursos per a viure i treballar en condicions dignes, les que ho van perdre quasi tot i a penes han rebut ajudes per a poder alçar el cap.
L'enquesta de condicions de vida del 2024 assenyala que el 20'3 % de la població de la Comunitat Valenciana està per davall de l'umbral de risc de pobresa, la qual cosa indica una situació socio-econòmica que requereix atenció per part de les diverses administracions.
Si sempre fem el mateix, els resultats continuaràn essent els mateixos i res no canviarà.
