El semáforo ámbar que parpadea
Víctor Calvo Luna
El viernes 7 de noviembre, una joven de 20 años ha perdido la vida atropellada por un camión que accedía a la calle Valle de la Ballestera de València. Para los peatones el semáforo estaba en verde, y para los vehículos, en ámbar parpadeante. No voy a comentar el estado de consciencia del conductor; eso le corresponde a la policía. En la confluencia de la Avenida Tres Forques con la Tres Cruces existe, desde hace años, un semáforo que también parpadea en ámbar cuando los peatones lo tenemos en verde. Todos los días cruzamos con miedo. Los vehículos se fijan en el ámbar, creen que tienen el paso libre, no se detienen y, la mayoría de las veces, están muy cerca de atropellar a los peatones. ¿Qué necesidad y justificación tiene el Ayuntamiento de Valencia para mantener este tipo de señalización que pone en peligro la vida de los peatones? ¿No será que siguen primando los privilegios a los vehículos en contra de los derechos y la seguridad de la ciudadanía?
