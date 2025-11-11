IA, ai!
Marc Antoni Adell
La Universitat d’Alacant, la càtedra de la Unesco i altres entitats han celebrat amb notable èxit, el IV Fòrum Europeu d’Intel·ligència artificial -amb ampla difusió de Levante-EMV-. I no seré jo -pobre de mi!- qui qüestione la importància del tema i la repercussió indubtable d’una tal «conquesta» envers tots els àmbits de la vida -biològic, mediambiental, de la salut, de la comunicació, educatiu etc.-.
No he sabut trobar, però, cap reflexió -documentada i objectiva, clar- envers l’evident perill -perills- d’un ús desproporcionat -o malèvol- d’aquell instrument, en segons quines mans, a la vista de com està el món i qui -o quins- estan conduint a la humanitat a una progressiva «robotització», des dels paràmetres de la IA, precisament.
Algú hauria de posar ordre -legal però també ètic- a l’ús d’un tal 'invent'.
