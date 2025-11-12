A los conductores

Asistí a un curso de recuperación de puntos del carné. De 15 alumnos, 13 éramos comerciales y profesionales del volante, un joven de 21 años (sábado noche) y un exalcohólico. Los 13 citados asistíamos por exceso de velocidad. No digo más al respecto.

Así mismo, quiero comentar que a diario, tanto en autovía, carretera nacional, carretera secundaria y ciudad, coincido con infracciones de otros conductores, con actitudes beligerantes.Y cuando sucede me viene un mensaje: qué lástima que no esté aquí la DGT.

Como consejo, fíjense en el tipo de vehículo (marca, potencia), color de los cristales y hora del día, para saber quién puede conducirlo y cómo puede conducirlo.