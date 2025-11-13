La mentira en la política aceptada cómo normalidad

Todos, sin ninguna excepción, mienten. Y además, lo peor, será la inconsciente normalidad que ha tomado el asunto. Claramente se entiende que los mensajes, noticias o comentarios son todos intencionados, interesados y por tanto mentiras o verdades a media teatralizadas, que constituyen, también, una gran mentira. El pueblo ya no reaccionamos ante las flagrantes mentiras. Todos sabemos que no pretenden decir la verdad, sino solo impresionarnos con su mensaje. Si los españoles fuésemos más críticos, esto no pasaría. ¡Que vuelen las hemerotecas y que vean que opinan afirmándolo como verdad, lo contrario a lo que dijeron hace 15 días! Así son las cosas y esto es lo que ocurre. Ellos mienten inconscientemente o conscientemente con naturalidad ya que es un hecho normalizado, aceptado y asumido como normalidad. Es la contaminación moral que ya se ha hecho fondo de resonar en nuestra vida y ya no somos conscientes de ello.