La mentira en la política aceptada cómo normalidad
Alberto Barata Aznar
Todos, sin ninguna excepción, mienten. Y además, lo peor, será la inconsciente normalidad que ha tomado el asunto. Claramente se entiende que los mensajes, noticias o comentarios son todos intencionados, interesados y por tanto mentiras o verdades a media teatralizadas, que constituyen, también, una gran mentira. El pueblo ya no reaccionamos ante las flagrantes mentiras. Todos sabemos que no pretenden decir la verdad, sino solo impresionarnos con su mensaje. Si los españoles fuésemos más críticos, esto no pasaría. ¡Que vuelen las hemerotecas y que vean que opinan afirmándolo como verdad, lo contrario a lo que dijeron hace 15 días! Así son las cosas y esto es lo que ocurre. Ellos mienten inconscientemente o conscientemente con naturalidad ya que es un hecho normalizado, aceptado y asumido como normalidad. Es la contaminación moral que ya se ha hecho fondo de resonar en nuestra vida y ya no somos conscientes de ello.
- El PSOE denuncia el abandono de 'toneladas' de víveres y productos de limpieza que no se repartieron tras la dana
- València aprueba torres de hasta 16 alturas para viviendas y apartamentos turísticos en el aparcamiento del Carrefour de Campanar
- Fin a los billetes baratos de alta velocidad entre València y Madrid
- El gobierno de Catalá asegura los maceteros y los olivos retirados de la plaza Ayuntamiento 'no están abandonados
- El gobierno niega el abandono de donaciones de la dana y que haya productos de primera necesidad
- Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo
- Medio millar de jóvenes valencianos piden ayudas de hasta 80.000 euros al Consell para ser agricultores
- El bebé rinoceronte blanco nacido hace una semana en el Bioparc es macho y sigue un desarrollo 'óptimo