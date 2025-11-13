El plástico que no vemos
Miquel Mas Martínez
Se habla estos días del avance hacia el primer tratado mundial contra la contaminación por plásticos, un acuerdo histórico que, sin embargo, corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones. Las negociaciones internacionales siguen divididas entre quienes quieren reducir la producción y quienes solo buscan gestionar los residuos.
Desde nuestra Comunitat Valenciana, con un Mediterráneo que recibe toneladas de plástico cada año, deberíamos mirar este tema con más urgencia. No es un debate lejano: afecta a nuestras costas, a la pesca y hasta al aire que respiramos.
La contaminación plástica ya no es solo una cuestión ambiental, sino social y económica. Por eso conviene que los medios, los gobiernos y también los ciudadanos exijamos compromisos reales, no comunicados optimistas.
Quizá no podamos limpiar todo el océano, pero sí evitar seguir llenándolo. Y eso empieza con atención, responsabilidad y voluntad política.
