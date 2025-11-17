El peor villano valenciano de este siglo

Mazón comparece en la comisión de investigación del Congreso para seguir mintiendo y no asumir ninguna responsabilidad. Los valencianos somos un pueblo sufrido, solidario, paciente, afectuoso y alegre, pero no somos ignorantes ni irresponsables. Nos sentimos humillados por un presidente de nuestra comunidad que, de nuevo, hace gala de su incompetencia, soberbia y falta de humanidad. No creemos que se trate de un necio que no sabía lo que hacía. Se trata de un villano real que nunca ha querido a su pueblo, y que lo abandonó conscientemente, y miente para librarse de la cárcel. Si estuviera convencido de su inocencia, acudiría a los requerimientos de la jueza, aportaría todas las pruebas necesarias para esclarecer los luctuosos hechos, y pediría perdón a todas las víctimas. Lo que tenía en la mochila no era el teléfono, eran la conciencia y la honradez.