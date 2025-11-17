El riesgo real de las hipotecas a 50 años

Trump nos intenta vender la idea de que las nuevas hipotecas a 50 años son para posibilitar a la mayoría tener acceso a una vivienda. Teóricamente una hipoteca a 50 años debería suponer un ahorro brutal en la cuota, lo cual haría que muchas personas con bajo nivel adquisitivo tuviesen la oportunidad de optar a la compra de una vivienda. Esto, que parece tan idílico, podría ser el mayor error financiero de tu vida. Más años de hipoteca significa más años de deuda, con ello, que apenas se reduzca el pago mensual de la cuota y se multipliquen por mucho los intereses pagados. Lo peor es que, el cuadro de amortización francés se basa en que los primeros años del préstamo, pagas mucho más de intereses que de capital, de modo que a partir del décimo año (en hipotecas a 30 años) es cuando empiezas a pagar más porcentaje de capital que de préstamo. Sin embargo, en las hipotecas a 50 años, en el mismo periodo de tiempo, seguirías pagando mucha más deuda que capital amortizado. Y es que, estamos hablando de que con una subida aparentemente tan mínima como un 1 % en los intereses (porque sí, habría un aumento ya que existe la inflación y un sistema de intereses sobre la adquisición de cualquier producto con capital bancario) acabaríamos pagando tras esos 50 años cerca de 3 / 4 del valor real del inmueble.

En resumen, vivirías en una casa que aun estando a tu nombre y teniendo que cumplir con todas las obligaciones de propietario, cumplirías un papel de inquilino durante la práctica totalidad de tu vida. Además, acabarías pagando 3 veces más del valor de tu vivienda de manera que, si en algún momento te planteases venderla antes de terminar de pagarla, no solo no ganarías dinero con la venta, sino que todo ese dinero iría destinado a liquidar la deuda pendiente, reduciendo así la acumulación de patrimonio (construir poco “equity” significa menos margen para refinanciar o para asumir costes de transacción) e incrementando costes vitalicios.