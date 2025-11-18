Clasificación Mundial 2026
Vamos a suponer
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Supongamos que les dicen a ustedes que a un año vista, 365 días desde hoy, lloverá en las cotas mas altas de nuestra provincia 800 l/m2. ¿Son ustedes capaces de organizar y prever: tránsito de vehículos, curso y volumen del agua, cierre de empresas y efectivos de seguridad? Respuesta: NO
Entonces, en 8 h no pidan que se cumpla lo mismo. Lo siento, no hay cabeza de turco. Sigo, quien da la voz da alarma es quien tiene la información y sabe interpretarla y transmitirla con el énfasis correspondiente, con antelación a ser posible.Y si no saben, aprendan.
