Nietzsche proclamó que Dios había muerto y desde entonces han ido muriendo muchas más cosas, entre ellas la Verdad. Cada día tenemos pruebas de ello, e incluso tenemos una especie de sumo pontífice de la mentira, un tal Trump. Aquí cerca, en nuestra tierra, hace un año ocurrió una gran tragedia y junto con los muertos parecía que había muerto la Verdad o, al menos, eso intentaron los responsables directos. Pero ha prevalecido la Verdad de las víctimas, la del dolor y de la pérdida que sólo admite el bálsamo de la Verdad que debe llevar al bálsamo de la Justicia.

El clamor de nuestras víctimas me ha llevado a pensar en las víctimas del caso Epstein de pederastia, relacionado con hombres poderosos. Recientemente, le espetaron al propio Trump: "Estamos traumatizadas pero no somos estúpidas”. Es bien conocida la amistad que le unía al propio Trump con el criminal y trata de entorpecer la verdad sobre el caso, incluso ha llegado a decir que es un bulo creado por los demócratas. La misma Verdad y Justicia que piden las víctimas puede que libre al mundo del propio Trump… Que así sea.