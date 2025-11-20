La Verdad de las víctimas
José Salvador Ruiz Fargueta
Nietzsche proclamó que Dios había muerto y desde entonces han ido muriendo muchas más cosas, entre ellas la Verdad. Cada día tenemos pruebas de ello, e incluso tenemos una especie de sumo pontífice de la mentira, un tal Trump. Aquí cerca, en nuestra tierra, hace un año ocurrió una gran tragedia y junto con los muertos parecía que había muerto la Verdad o, al menos, eso intentaron los responsables directos. Pero ha prevalecido la Verdad de las víctimas, la del dolor y de la pérdida que sólo admite el bálsamo de la Verdad que debe llevar al bálsamo de la Justicia.
El clamor de nuestras víctimas me ha llevado a pensar en las víctimas del caso Epstein de pederastia, relacionado con hombres poderosos. Recientemente, le espetaron al propio Trump: "Estamos traumatizadas pero no somos estúpidas”. Es bien conocida la amistad que le unía al propio Trump con el criminal y trata de entorpecer la verdad sobre el caso, incluso ha llegado a decir que es un bulo creado por los demócratas. La misma Verdad y Justicia que piden las víctimas puede que libre al mundo del propio Trump… Que así sea.
- La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas