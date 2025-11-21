Gentrificación y pérdida de identidad en Valencia
Patricia López Yepes
València
Valencia es hoy una ciudad vibrante, pero también una ciudad donde vivir se vuelve cada vez más difícil para quienes siempre han estado aquí. Barrios como Russafa o el Cabanyal ven subir los alquileres, desaparecer comercios tradicionales y transformarse en escenarios turísticos. El equilibrio entre progreso y arraigo es posible, pero requiere políticas urbanas que protejan al vecindario y fomenten vivienda asequible. Una ciudad sin sus vecinos es solo un decorado.
