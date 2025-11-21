Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gentrificación y pérdida de identidad en Valencia

Patricia López Yepes

València

Valencia es hoy una ciudad vibrante, pero también una ciudad donde vivir se vuelve cada vez más difícil para quienes siempre han estado aquí. Barrios como Russafa o el Cabanyal ven subir los alquileres, desaparecer comercios tradicionales y transformarse en escenarios turísticos. El equilibrio entre progreso y arraigo es posible, pero requiere políticas urbanas que protejan al vecindario y fomenten vivienda asequible. Una ciudad sin sus vecinos es solo un decorado.

Baix zero en plena onada polar: estos són els municipis a on més fred ha fet esta nit

Xàtiva celebra una jornada para renovar el Plan Municipal de Absentismo Escolar

PayPal Open simplifica y centraliza los pagos, haciéndolos más cómodos y seguros

El Museu de les Ciències acerca a Leonardo Da Vinci y su conexión con la actualidad

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Caballero: “Hi ha poques probabilitats d’un acord per a la ZBE”

El Grupo Municipal Vox se niega a adherirse al texto del Día Contra la Violencia de Género

Inteligencia artificial general, entre el hype y la ciencia
