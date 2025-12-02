Kafka, más vivo que nunca

Si no lo han leído, léanlo. Si lo han leído seguro que lo encontrarán vigente, muy vigente. Me refiero cómo no a El proceso, donde Josef K. es arrestado y sometido a un procedimiento judicial sin conocer los argumentos que lo han provocado. En el caso que nos ocupa, cómo no el del FGE, ya hay condena pero (todavía) no hay argumentos (que los habrá por supuesto a gusto del/los enjuiciador/es). Creo que es una causa archiconocida de la que no se necesita saber mucho de leyes para posicionarse donde es debido y cuyo comienzo es muy parecido al de la propia novela del gran autor praguense: “Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido". Me temo que en el caso del FGE, entre un Mar de calumnias, ese “alguien” tiene nombre y apellidos que ahora ríe sus gracias.