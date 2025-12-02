Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mujeres con velo

Ángel Pertusa

València

Dice Vox que las mujeres con velo no son nada oficialmente. Habría que ver cuando la esposa de un diplomático, un magnate, un futbolista o cualquier deportista más o menos famoso, se pasee con ella qué opinarían. ¿Les dirían que son personas non gratas? Porque no creo que las expulsaran de España.

Esa no es la patria que queremos, la de la libertad, la tolerancia y el respeto de todas las razas y creencias. Lo mismo que queremos de las gentes que nos visiten.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
  2. El transporte público de València muere de éxito: 'No cabe un alfiler, es insoportable
  3. El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
  4. Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas el confinamiento por Forata por ser un “lío jurídico”
  5. 8.879 euros más: el PP sube el sueldo a Mazón como portavoz de una comisión que no trabaja
  6. La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
  7. Salomé Pradas: 'Mi mayor error es no haberle dicho a Mazón que viniera inmediatamente. Y el de él, no haber estado
  8. El párroco de los Santos Juanes hace un llamamiento a ordenar las visitas y respetar las misas

Chivite cesa al director general de Obras Públicas en plena crisis por el 'caso Cerdán'

Chivite cesa al director general de Obras Públicas en plena crisis por el 'caso Cerdán'

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

El candidato presidencial peruano Rafael Belaúnde sobrevive a un atentado tras ser tiroteado en su vehículo

Chayanne regresa a los escenarios: el Roig Arena de Valencia, última parada del 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'

Chayanne regresa a los escenarios: el Roig Arena de Valencia, última parada del 'Bailemos Otra Vez Tour 2026'

La Ribera baja de 15.000 parados casi 18 años después

La Ribera baja de 15.000 parados casi 18 años después

Nuevos radares en un pueblo de Valencia

Nuevos radares en un pueblo de Valencia

Sanidad lanza 26 plazas de difícil cobertura en Ontinyent a pocos meses de la apertura del hospital

Sanidad lanza 26 plazas de difícil cobertura en Ontinyent a pocos meses de la apertura del hospital

Un total de 52 niños y niñas forman el nuevo consejo de la infancia de Paterna

Un total de 52 niños y niñas forman el nuevo consejo de la infancia de Paterna

La OCDE destaca la mejora de la productividad como motor de crecimiento de España

La OCDE destaca la mejora de la productividad como motor de crecimiento de España
Tracking Pixel Contents