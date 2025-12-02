Mujeres con velo
Ángel Pertusa
València
Dice Vox que las mujeres con velo no son nada oficialmente. Habría que ver cuando la esposa de un diplomático, un magnate, un futbolista o cualquier deportista más o menos famoso, se pasee con ella qué opinarían. ¿Les dirían que son personas non gratas? Porque no creo que las expulsaran de España.
Esa no es la patria que queremos, la de la libertad, la tolerancia y el respeto de todas las razas y creencias. Lo mismo que queremos de las gentes que nos visiten.
