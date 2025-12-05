Después de mas de un año de la DANA, una serie de mensajes y whatsapp han llegado a la opinión pública, toda una ristra de palabras asombrosas y, por su contenido, cochambrosas, que a la población afectada nos revuelve el alma. En esa comunicación directa entre consejera, jefe de gabinete y President, vemos a un hombre despreocupado, ocioso y divertido mientras, que dice "ostias", "calma" , "ya mujer" y toma la vida a cucharadas mientras la barrancada silbaba sus desastres.

Cojonudo, dijo, cojonudo.