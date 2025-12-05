Cojonudo
Jorge Ortiz Robla
Catarroja
Después de mas de un año de la DANA, una serie de mensajes y whatsapp han llegado a la opinión pública, toda una ristra de palabras asombrosas y, por su contenido, cochambrosas, que a la población afectada nos revuelve el alma. En esa comunicación directa entre consejera, jefe de gabinete y President, vemos a un hombre despreocupado, ocioso y divertido mientras, que dice "ostias", "calma" , "ya mujer" y toma la vida a cucharadas mientras la barrancada silbaba sus desastres.
Cojonudo, dijo, cojonudo.
- El Poder Judicial tramita la petición de amparo de la jueza de la dana ante los ataques de dos abogados
- Conductor turista: València le tomará la matrícula y no se librará de la multa
- Investigan si la niña de 6 años sedada en la clínica de Alzira falleció por una sepsis causada por un anestésico contaminado
- El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por tipo y 'aquest' por este
- Árboles más grandes, pavimento de granito y aceras despejadas: así será la nueva calle Colón
- ¿Quién controlaba la anestesia robada que se usó en la clínica de Alzira?
- Pisos nuevos a 161.000 euros y a un paso de la playa: el municipio de Valencia con vistas privilegiadas y oferta de obra nueva
- Se hunde el puente en tierra de nadie entre la Safor y la Marina Alta