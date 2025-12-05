El conflicto lingüístico se cobra vidas
José Luis Vicent Marin
Hasta ahora (que yo sepa), las distintas opiniones sobre si determinadas palabras están escritas en valenciano o en catalán, no había pasado del rifirrafe político que prácticamente recuerdo repetirse periódicamente con mayor o menor intensidad desde que era adolescente.
Ahora, las declaraciones del señor Suárez ante la jueza haciendo una crónica de los retrasos que se iban acumulando antes de emitir aquel Es-Alert ya inútil, me han dejado aún más estupefacto.
Sin desmerecer a los otros motivos (duda jurídica, temores, etc.) me centro en este concreto que me parece terrorífico y por el que me gustaría saber cuántos fallecidos se produjeron en esos pocos o muchos minutos de estúpido debate.
Ahora, estos señores rastreadores de la lengua deberían, como mínimo (del tema penal si existe, llegará) pedir perdón a los familiares de las víctimas (en valenciano, en catalán, en castellano o en esperanto).
