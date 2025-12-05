Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conflicto lingüístico se cobra vidas

José Luis Vicent Marin

València

Hasta ahora (que yo sepa), las distintas opiniones sobre si determinadas palabras están escritas en valenciano o en catalán, no había pasado del rifirrafe político que prácticamente recuerdo repetirse periódicamente con mayor o menor intensidad desde que era adolescente.

Ahora, las declaraciones del señor Suárez ante la jueza haciendo una crónica de los retrasos que se iban acumulando antes de emitir aquel Es-Alert ya inútil, me han dejado aún más estupefacto. 

Sin desmerecer a los otros motivos (duda jurídica, temores, etc.) me centro en este concreto que me parece terrorífico y por el que me gustaría saber cuántos fallecidos se produjeron en esos pocos o muchos minutos de estúpido debate.

Ahora, estos señores rastreadores de la lengua deberían, como mínimo (del tema penal si existe, llegará) pedir perdón a los familiares de las víctimas (en valenciano, en catalán, en castellano o en esperanto).

