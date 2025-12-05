Dues llengües oficiales
Josep Vicent Martínez
La Comunitat Valencia té la sort de tindre dues llengües oficials: el valencià i el castellà.
Cada habitant de la Comunitat pot emprar amb tota llibertat qualsevol de les dues llengües, i de fet de vegades parlem o escrivim en valencià i altres vegades en castellà.
Personalment em sembla positiu i enriquidor que tots puguem emprar, sense coaccions, una de les dues llengües o les dues.
Pel que fa a la província d'Alacant, el nombre d'habitants és de vora dos milions de persones, la quarta província més poblada d'Espanya, la cinquena en densitat de població i la més densament poblada de la nostra comunitat autònoma.
No fa molts anys, la província d'Alacant va rebre més de cinc milions de turistes internacionals i més de sis milions de turistes de la resta d'Espanya.
A la província alacantina viuen persones originàriament del Regne Unit, del Marroc, d'Argèlia, de Rumania, de Rúsia, de Colòmbia, d'Alemanya, dels Països Baixos, d'Ucraïna, de la Xina, etc.
El valencià va ser la llengua generalitzada a tot el territori, llevat de la comarca de Villena, històricament castellano-parlant.
Però tota la província d'Alacant és de predomini valenciano-parlant, llevat d'alguns municipis.
Les ciutats d'Alacant i d'Elx parlen majoritàriament castellà, sobretot a partir del segle XX.
Em sembla natural, lògic i raonable que els habitants d'Alacant i la seua província puguen conéixer i emprar les dues llengües oficials.
El que no em sembla correcte és imposar a ningú la llengua que ha d'usar.
Les administracions públiques tenen l'obligació d'oferir cursos tant en valencià com en castellà, i així cada ciutadà podrà elegir la llengua que més s'estime per a comunicar-se amb els altres.
Estarem atents per a vore quin tipus de política lingüística implementarà el nou govern del president Pérez Llorca, el qual va nàixer a Finestrat (Marina Baixa), població majoritàriament valenciano-parlant.
