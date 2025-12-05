España no canta con genocidas
Víctor Calvo Luna
València
No podemos blanquear a un gobierno que ha masacrado a más de setenta mil palestinos y que sigue incumpliendo el alto el fuego, con un festival patrocinado por Israel, como si no hubiese ocurrido nada. Tampoco lo harán Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. La Europa clásica, la democrática, la que tiene que defender los derechos humanos y enfrentarse a las injusticias, de momento, no se manifiesta. Un gesto como la no asistencia al Festival de Eurovisión, es tan necesario y mínimo que nadie debería cuestionárselo.
