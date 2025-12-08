La biblioteca de la Canyada

En La Canyada, docenas o quizá centenares de estudiantes, de bachillerato, universitarios y opositores comparten una misma frustración: la Biblioteca Municipal mantiene un horario que no tiene en cuenta las necesidades reales de quienes estudian. Este desajuste no es un detalle menor, sino un problema que limita el derecho de los vecinos a contar con un espacio adecuado para concentrarse, leer o preparar exámenes y oposiciones.

Lo más sorprendente es que, incluso al llegar el periodo de exámenes, el horario sigue siendo el mismo que durante el resto del año. Da la sensación de que la biblioteca no sabe —o no quiere saber— a qué horas estudian sus usuarios. Mantiene un horario más propio de quienes no estudian que de quienes sí lo hacen. Porque cuando la biblioteca está abierta, la mayoría de estudiantes están en clase, y cuando por fin podrían utilizarla —por las tardes, noches o fines de semana— se encuentran las puertas cerradas. Bastaría con mirar los calendarios universitarios o de oposiciones para entender cuándo se necesita realmente ese espacio.

Durante los periodos de máxima exigencia académica, como los exámenes de Bachillerato, universitarios o los procesos selectivos, disponer de una biblioteca con horarios amplios no debería ser un lujo, sino un servicio básico. Sin embargo, muchos estudiantes de La Canyada —que cursan estudios en la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València, la Universidad CEU Cardenal Herrera y otras universidades del área metropolitana— se ven abocados a buscar alternativas lejos de su barrio para encontrar un lugar de estudio que realmente se adapte a sus necesidades.

La Biblioteca Municipal de La Canyada no es cualquier edificio. Es un espacio moderno, bien ubicado, luminoso y, sobre todo, muy querido. Por eso resulta decepcionante que no se ajuste a los ritmos y necesidades de quienes más la valoran.

Ampliar su horario, especialmente en época de exámenes, no requiere una inversión imposible, sino voluntad, organización y escucha. A día de hoy, muchos estudiantes afrontan una primera carga importante de exámenes ya a finales de octubre, por lo que una opción razonable sería que, desde esas fechas y hasta finales de enero, la biblioteca ampliara de forma estable su apertura por las tardes hasta más tarde y abriera también los fines de semana. Así, el estudiantado podría acumular horas reales de estudio sin tener que salir de La Canyada en uno de los momentos más decisivos del curso.

Las bibliotecas no son solo edificios con libros. Son espacios de esfuerzo, igualdad y oportunidades. La Cañada merece una biblioteca viva, abierta y con un horario pensado para quienes de verdad la usan: los que estudian.