La democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo, ha degenerado de tal manera que ya no nos sentimos representados por nuestros supuestos representantes. La llamada “clase política”, tal como la entendemos en España, ha degenerado y es preciso que desaparezca. El nuevo político, como parte del pueblo y servidor del mismo debe ser visto por sus conciudadanos como uno más, y sujeto estrictamente a las mismas leyes. Estamos cansados de que se olviden del principio fundamental de servicio a su pueblo con humildad y, de que les domine el ego y pierdan el pulso de la calle que debería ser su propio pulso: el PP debe exigir el acta a Mazón, expedientar y expulsarlo si no la entrega.