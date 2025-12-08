Crònica d’un joc marcat
Ramón Puchades Rincón de Arellano
València
Fa ja uns anys que va arribar Mr Marshall Lim triomfant. Durant un temps va complir, invertint amb l’objectiu de jugar la Champions League. Però, passat el temps, s’adonà que era hora de replegar. Guanyar la Copa?, per què? i va dir en singapurés a fer la mà i tot per l’aire, els diners són els diners. Mestalla, l’escut, Marcelino i Alemany sota terra van quedar, mentre Meriton jugava la lliga del Nou Mestalla per fer caixa i envidar. Va trucar i retrucar, quatre val i ja vorem; però l’envit no ha acabat. Així és i serà, no sabem ni com ni quan, però encara que pinten bastos el València tornarà. Joc fora.
