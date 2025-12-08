Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad pública en Valencia

María Carmen Gómez

València

Tengo 72 años y vivo en Malilla, Valencia. Desde el día 21 de noviembre estoy esperando cita para el médico de familia, hoy es 6 de diciembre y siguen sin dar cita porque está de vacaciones y no hay sustituto, si es urgente te atiende otro médico, pero solo de la urgencia, no del resto de dolencias, que son varias. Me enviaron al Peset y hay tal hacinamiento que salí peor que entré y me fui al Hospital de Requena, allí me atendieron bien porque no hay colapso. Os lo cuento porque es insoportable la situación en que está la sanidad pública en Valencia

