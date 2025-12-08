Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ucraïna i Europa

Jordi Pausas

París

Segons notícies contrastades, sembla que els Estats Units van prometre a l’últim dirigent de la Unió Soviètica, Mikhaïl Gorbatxov, que l’OTAN no avançaria “ni una polzada” cap a l’est si una unificada Alemanya continuava a l’Aliança Atlàntica. Aquesta promesa la va fer el 1990 a Gorbatxov el llavors secretari d’Estat, James Baker. A tot això, en l'endemig de la guerra d'Ucraïna amb Rússia, ara Europa està obsedida -com aquell que no diu res, ai!- que vol preparar-se per fer la guerra a Rússia. A propòsit del conflicte entre el Vietnam i els Estats Units, Joan Fuster escrigué: "Sigui com sigui, a la llarga, hi caldrà discutir de fronteres. La política, la internacional i l’altra, és una qüestió de fronteres: de mapes".

