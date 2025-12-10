Un recuerdo para Robe
Jorge Ortiz Robla
Catarroja
Con Extremoduro de fondo, una buena parte de mi generación, crecimos, nos conocimos y nos descubrimos entre risas, dudas y primeras certezas. Robe era la voz que ponía palabras a lo que sentíamos y no sabíamos decir. Su música nos abrazaba cuando la vida dolía y nos encendía por dentro cuando necesitábamos volar. Hoy nos despertamos con la noticia de su muerte y al recordarlo, vuelven aquellos días: la juventud desordenada, las ganas de todo, las luces del Atrio, los conciertos y la certeza de que su música seguirá siendo parte de nosotros para siempre.
