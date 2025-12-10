Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reticentes con las mascarillas

Víctor Calvo Luna

València

Vamos hacinados, pero nadie en el bus lleva mascarilla. En la consulta médica también somos muchos, pero todos a cara descubierta. En el cine arrellanados y juntos durante dos horas, pero sin ninguna protección. Nos quejamos de la gripe y de los contagios. Recordamos con tristeza y aprensión los tiempos de la covid. En la familia tenemos a alguien en cama con gripe… Pero en este invierno prematuro de los virus, nos resistimos a ponernos una protección sencilla, económica y preventiva. También nos quejaremos de las imposiciones y de las sanciones, pero no tomaremos libremente una conducta saludable hasta que no nos sea impuesta por la administración. No comprendo por qué perdemos tanta energía en la queja.

