Reticentes con las mascarillas

Vamos hacinados, pero nadie en el bus lleva mascarilla. En la consulta médica también somos muchos, pero todos a cara descubierta. En el cine arrellanados y juntos durante dos horas, pero sin ninguna protección. Nos quejamos de la gripe y de los contagios. Recordamos con tristeza y aprensión los tiempos de la covid. En la familia tenemos a alguien en cama con gripe… Pero en este invierno prematuro de los virus, nos resistimos a ponernos una protección sencilla, económica y preventiva. También nos quejaremos de las imposiciones y de las sanciones, pero no tomaremos libremente una conducta saludable hasta que no nos sea impuesta por la administración. No comprendo por qué perdemos tanta energía en la queja.