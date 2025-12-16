Gastemos el diccionario

Con las nuevas palabras según la RAE ampliamos nuestro lenguaje. Disculpen pero prefiero hacer uso del diccionario de ayer, ya tiene muchísimas palabras que descononozco. El lenguaje fácil no me interesa. ¿Por qué no incorporan palabras técnicas, fruto de alguna investigación desde el campo de la Medicina o Física? No necesario ampliar por ampliar con palabrerío. Un poco de respecto a todos aquellos que han escrito y escrito con nuestro castellano.