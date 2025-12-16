Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La 'magia' de la Navidad

Víctor Calvo Luna

València

Desde hace tres semanas, en cada paseo que doy por nuestra ciudad, y a la vista del derroche luminoso que nos invade, me asalta el temor de que el sistema eléctrico salte por los aires. Pero, de momento, aguanta y no se produce el apagón general. Eso es 'magia'. Me acerco a los mercados municipales para hacer previsión de las compras de estos días y, a pesar de los exiguos salarios, los precios desorbitados de carnes, pescados, mariscos y dulces típicos; los ciudadanos compran compulsivamente y con prisas. Eso es 'magia'. También paseo por los barrios periféricos de nuestra ciudad, y observo las calles oscuras, alfombradas de hojas, con viviendas minúsculas y anticuadas, olor a puchero, bajos cerrados..., y largas colas de vecinos en los negocios de loterías y apuestas. Eso es 'magia'. Mi curiosidad y la ocasión me llevan a visitar un belén monumental: el niño Jesús, San José y la Virgen se refugian en un humilde pesebre; la luz tenue parpadea, el río discurre plateado y tranquilo, los viejos puentes se mantienen impolutos y firmes, los Reyes Magos, los pastores, las estrellas, y todos los habitantes del belén van en pos del lugar. Se aprecia armonía, felicidad, placidez. Nadie se queja de su condición. Eso es 'magia'.

