Pedro Sánchez, que los pida

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Si necesita más recursos, que los pida...

 Dada la situación actual del presidente del gobierno -y sin poner en duda su capacidad de adaptación y superación-, convendría recordarle que, si necesita más recursos, que los pida.

