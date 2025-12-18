La otra crisis: absurda Navidad

Llegó el mes de diciembre, la recta final del año y del primer trimestre académico, y los centros escolares se han decorado para la ocasión con guirnaldas, bolas de colores, copos de nieve, duendes multicolores, renos sin trineo y señores barbudos y panzudos recién salidos de la cama, pues aún van vestidos con su pijama rojo. Persisten, pese a todo, los festivales familiares donde los niños entonan canciones neutras, que nada misterioso anuncian, delante de sus abnegados padres y abuelos.

Y es que es esto es lo que se celebra hoy en día en multitud de colegios: la llegada del invierno, la del nuevo año y la de unos días de merecidas vacaciones recargadas de presentes y copiosas comidas. De ahí que muchas personas deseen con sincero corazón unas "felices fiestas", pues no ven más allá ni quieren mirar más atrás, cuando en el pasado celebraban algo bien distinto.

Porque una Navidad laicista, sin villancicos, sin una estrella que indica el camino de Belén, sin la Sagrada Familia, pobre hasta el extremo, y sin ese Niño Jesús que los pastores y los magos van a adorar, es un absurdo que atrofia el corazón de los infantes y angosta el ánimo de los mayores.

Por eso, atrévete a mirar atrás, cuando en el pasado celebrabas estas fiestas junto a tus abuelos, padres, tíos, hermanos y primos, y no dejes de cantar algún villancico, aunque esté sacado de YouTube, y de poner un Nacimiento en tu casa. Verás cómo cambia el panorama de tu hogar este año si así obras.

¡Feliz y Santa Navidad!