Carta de Navidad

Queridos Papá Noel y Reyes Magos. (Uno ya no sabe, como en el laberinto kafkiano, a quién hay que pedirle lo que necesita).

Este año, como siempre, me he portado bien como ciudadano valenciano. He pagado mis impuestos, el IRPF, el IBI, el Impuesto de Circulación, el de gestión de residuos,…., Reciclo la basura, respeto los semáforos y no escupo ni orino en las aceras. Por tanto me gustaría que vuestros ayudantes que gestionan los servicios públicos me contestaran a las siguientes preguntas.

Mi esposa de 68 años, enferma de cáncer y operada dos veces solicitó el reconocimiento de discapacidad que le corresponde según los informes médicos en octubre de 2024. Aún no le han contestado ni saben cuándo lo harán (el plazo previsto en el procedimiento es de tres meses).

Mi madre de 96 años tiene reconocido el grado 3 de dependencia desde mayo de 2025. Hasta que no le envíen el PIA (Programa Individual de Atención) la empresa que gestiona la asistencia no puede incrementar el número de horas de atención que le corresponde. Hace ya 6 meses que debería tener ese incremento de ayuda y aún no contestan ni se sabe cuando lo harán.

Por ello me gustaría que les mandes a quien corresponda la ayuda necesaria para que gestionen en los plazos razonables, que ellos mismos han considerado, las respuestas a los sufridos contribuyentes.

Un abrazo y a ver si podéis hacer algo.